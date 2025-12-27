Tomiño
Importan o afecto, a comprensión e o apoio mutuo
Queridos veciños e veciñas:
Dende estas páxinas, que me ofrecen a oportunidade de dirixirme a vós, gustaríame desexarvos un bo Nadal e un próspero ano 2026, cheo de saúde, alegría e momentos compartidos cos vosos seres queridos. O Nadal é unha época moi especial, un tempo de luz, de encontro e de reflexión, na que celebramos a presenza dos que nos acompañan día a día, a amizade sincera, a familia que nos arroupa e, sobre todo, aquilo que realmente importa na vida: o afecto, a comprensión e o apoio mutuo. É tamén unha ocasión para recordar con agarimo e gratitude a aquelas persoas que xa non están connosco, mantendo viva a súa lembranza no corazón e facendo que a súa memoria nos acompañe en cada celebración. Nestes días, as casas énchense de calor, os corazóns de ilusión, e as pequenas cousas, como unha palabra amable, un xesto de cariño ou unha lembranza compartida, cobran un valor especial que nos conecta e nos fai sentir unidos. Que saibamos gozar de cada momento, que poidamos sorrir con sinceridade e que a esperanza e a ledicia sexan compañeiras inseparables neste Nadal. Que o 2026 nos traia novas oportunidades, aprendizaxes, encontros felices e motivos para seguir soñando xuntas e xuntos como comunidade.
Quedémonos coa dozura dos que un día estiveron con nós, coa alegría dos que podemos desfrutar cada día e coa certeza de que, unidos, podemos facer que cada instante sexa memorable.
Sede felices!
Sandra González, alcaldesa de Tomiño
