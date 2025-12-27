Deporte
A II Changa do Nadal de Arbo reunirá hoxe a 12 equipos
O campionato deportivo celebrarase durante toda a xornada no pavillón
O Pavillón Polideportivo de Arbo acollerá hoxe a II Changa do Nadal, un campionato deportivo que reunirá a un total de 12 equipos e que se desenvolverá ao longo dunha xornada completa, desde as 9.00 horas da mañá ata a disputa das finais en horario nocturno. A iniciativa, organizada polo Concello de Arbo coa colaboración da mocidade arbense, forma parte da programación oficial do Nadal 2025/2026 e consolídase como unha das citas deportivas e sociais máis destacadas destas datas no municipio.
A entrada ao evento será totalmente gratuíta e o público asistente poderá gozar dunha cantina aberta durante toda a xornada. A competición está concibida non só como un torneo deportivo, senón tamén como unha oportunidade para fortalecer os lazos entre deportistas, familiares e veciñanza, promovendo valores como o compañeirismo, o respecto e a vida activa.
A Changa do Nadal xurdiu como iniciativa dun grupo de mozos e mozas do municipio e, tras o éxito da súa primeira edición, converteuse nun evento consolidado en Arbo, cunha notable repercusión entre a comunidade local. O Concello decidiu apoiar desde o primeiro momento esta proposta xuvenil, integrándoa na súa programación cultural e deportiva .
O alcalde de Arbo, Horacio Gil, destacou a importancia deste tipo de iniciativas para o futuro do concello. «Arbo co deporte e apoiando as iniciativas da xente nova é máis ca unha declaración de intencións: é a guía que inspira o traballo diario do Concello para construír un municipio dinámico, saudable e cheo de oportunidades», sinalou. Segundo explicou, o deporte base desempeña un papel fundamental en Arbo, non só no ámbito do fútbol sala, senón tamén noutras modalidades deportivas que contan co apoio da administración local.
Neste sentido, Gil subliñou que o Concello mantén unha colaboración constante con diferentes organismos, clubs e entidades que promoven a práctica deportiva, apostando pola defensa dos valores que esta fomenta. «A práctica deportiva é unha ferramenta esencial para a educación en valores como o esforzo, o respecto e o traballo en equipo», engadiu o rexedor.
O escenario do campionato será o Pavillón Polideportivo de Arbo, que foi obxecto dunha profunda remodelación ao longo de 2025. As obras realizadas incluíron a instalación dunha nova pista deportiva, a renovación das bancadas e a mellora integral dos vestiarios, co obxectivo de ofrecer un espazo moderno, accesible e adaptado tanto ás necesidades dos deportistas como á comodidade do público asistente.
«Seguiremos escoitando á poboación máis nova e apoiando os seus proxectos», afirmou Horacio Gil, quen quixo agradecer publicamente a colaboración de todas as persoas que fan posible a celebración deste campionato.
