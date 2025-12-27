Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

É un pracer dirixirme a todos os nosos veciños e veciñas nestas datas tan especiais para transmitir unha mensaxe de felicitación, esperanza e agradecemento. O Nadal convídanos a deternos un intre, a reflexionar sobre o camiño percorrido e a valorar todo o que compartimos como pobo.

Estamos xa ás portas do ano 2026, un novo comezo cheo de retos e oportunidades que afrontamos con ilusión e responsabilidade. Desexo de corazón que este novo ano veña cargado de traballo, de prosperidade compartida, de saúde para todas e todos e, sobre todo, de felicidade nos fogares do noso concello. Que non falten os proxectos, os soños por cumprir nin a forza para seguir avanzando xuntos.

Desde o Concello seguiremos traballando con dedicación para mellorar a calidade de vida da veciñanza e para construír, entre todos e todas, un futuro do que sentirnos orgullosos.

Felices festas e un próspero e feliz 2026.

Marta Valcárcel, alcaldesa de Salvaterra de Miño

