O Rosal

Escoitar, acompañar e apoiar

Comezamos un novo ano cheo de ilusión, de retos compartidos e de oportunidades para seguir facendo do Rosal un lugar onde vivir mellor. O 2026 preséntase como un ano para coidar das persoas, fortalecer a convivencia e seguir construíndo o presente e o futuro con proxectos que nos unan e que melloren a vida diaria de cada veciña e veciño. Entre todas e todos medramos cun concello máis xusto, dinámico e solidario, no que a calidade de vida das persoas está sempre no centro; e o compromiso coa sustentabilidade, a cultura, o deporte, a educación e o benestar comunitario guí as nosas accións.

Afronto este novo ano chea de forza, coa vontade de seguir a escoitar, de acompañar, de transformar e de estar sempre preto vosa, da veciñanza, fomentando a participación cidadá e apoiando iniciativas locais que enriquezan a vida do noso concello. Quero desexarvos un feliz ano novo, cheo de saúde, esperanza, alegría e momentos compartidos con familiares e amizades. Que este 2026 sexa un ano para avanzar xuntas e xuntos, con orgullo de pertenza e coa forza dunha comunidade que se implica, comparte, colabora e mira ao futuro con confianza, seguridade e ilusión, traballando sempre pola unidade e o progreso do noso querido Rosal.

Unha forte aperta,

A vosa alcaldesa, Ánxela Fernández Callís

