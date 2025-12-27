Mos
Equilibrio entre crecemento e humanidade
Chegamos ao final dun ano intenso, cheo de retos, de traballo compartido e tamén de logros que nos permiten mirar ao futuro con esperanza. O Nadal é tempo de balance, pero sobre todo é tempo de agradecer: á veciñanza de Mos, ao tecido social, empresarial, cultural e deportivo, ás persoas que cada día contribúen a facer deste concello un lugar mellor para vivir.
Este ano, ademais, Mos vibrou cunha identidade moi especial: somo a capital das rondallas, un orgullo colectivo que nos conecta coa tradición, coa memoria e coa emoción compartida arredor da música popular galega. As rondallas tamén nos lembran que a cultura é tamén unha forma de coidarnos e de facer comunidade. Como alcaldesa, síntome orgullosa dun Mos que avanza sen perder a súa esencia. Un Mos que medra en oportunidades, en servizos e en investimentos, pero que o fai poñendo sempre ás persoas no centro.
Neste ano demos pasos firmes cara a un concello máis moderno, sostible e conectado, impulsando proxectos estratéxicos que marcarán o futuro de Mos, ao tempo que reforzamos as políticas sociais, a igualdade e o apoio ás asociacións que son a alma das nosas parroquias. Ese equilibrio entre crecemento e humanidade é o camiño que queremos seguir.
O Nadal recórdanos a importancia de parar, de compartir e de coidar. Valores que tamén deben inspirar a acción pública. Por iso, afronto o 2026 co compromiso firme de seguir traballando, da man da cidadanía, por un Mos máis xusto, máis próximo e máis humano.
Deséxovos unhas festas cheas de paz, saúde e esperanza, e un 2026 no que sigamos construíndo xuntos o Mos do futuro. Feliz Nadal e os mellores desexos para o novo ano.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos
- Redondela leva a maxia do Nadal ás súas trece parroquias
- Rondallas Fest, son do nadal na comarca
- A música toma Salceda en novembro
- Fin de semana teatral en Tomiño, con espectáculos premiados
- Covelo dá a benvida ao Nadal cun mes cheo de tradición, cultura e solidariedade
- Redondela leva o Nadal a cada recuncho cun ciclo interparroquial
- Luz que reflicte no ceo
- A derradeira lección do mestre