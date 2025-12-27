Axenda
Deporte, cinema e Nadal en Salvaterra
As propostas combinan tradición e lecer familiar
Salvaterra de Miño comeza a recta final do Nadal co deporte, a música, o cine e o teatro como grandes protagonistas.
Hoxe terá lugar a Mini San Silvestre de Monção, ás 20.00 horas na Praza do Concello, seguida da San Silvestre Monção-Salvaterra ás 20.30 horas, unha cita xa consolidada que reforza os lazos transfronteirizos a través do deporte. Mañá, domingo 28, celebrarase pola mañá a IV Proba da Liga Galega de Marcha Nórdica no Parque A Canuda, mentres que pola tarde, ás 19.00 horas, a Banda de Música de Salvaterra ofrecerá o seu tradicional Concerto de Fin de Ano na Casa da Cultura.
O cine terá tamén un papel destacado. O luns 29 de decembro proxectarase Teddy. La magia de Navidad ás 17.30 horas, e o martes 30 será a quenda do público infantil con Vaiana 2, ambas na Casa da Cultura de Salvaterra.
Xa no mes de xaneiro, o sábado día 3 terá lugar unha proposta teatral especial de Nadal: Dramiño Dronda, coas Noites de Teatro, e a obra Café con gotas, de Nós Mesmas, no Cine Teatro João Verde de Monção. Os convites poderán recollerse na taquilla.
A programación pecharase o luns 5 de xaneiro coa Cabalgata de Reis, ás 16.00 horas, na Praza do Concello. As súas Maxestades chegarán dende a Ponte Internacional para repartir caramelos sen glute entre os máis pequenos.
- Redondela leva a maxia do Nadal ás súas trece parroquias
- Rondallas Fest, son do nadal na comarca
- A música toma Salceda en novembro
- Fin de semana teatral en Tomiño, con espectáculos premiados
- Covelo dá a benvida ao Nadal cun mes cheo de tradición, cultura e solidariedade
- Redondela leva o Nadal a cada recuncho cun ciclo interparroquial
- Luz que reflicte no ceo
- A derradeira lección do mestre