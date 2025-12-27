San silvestre
600 persoas despediron o ano en Salceda
A carreira celebrouse onte polas rúas do casco urbano
Salceda de Caselas acolleu onte unha nova edición da popular San Silvestre solidaria. A proba percorreu tres quilómetros polas principais rúas do casco urbano e contou coa participación de arredor de 600 corredores e corredoras de todas as idades.
A inscrición foi de balde, pois cada participante achegou un alimento non perecedoiro ou un produto de hixiene, destinado ao programa municipal de alimentos. Esta iniciativa recibiu, un ano máis, unha elevada resposta solidaria da veciñanza salcedense.
Unha vez finalizada a carreira, a celebración continuou na praza do Concello, onde se serviu chocolate quente ás persoas asistentes e realizouse un sorteo de agasallos entre os e as participantes.
Os disfraces volveron ser protagonistas, achegando un ambiente desenfadado e festivo que fixo da San Silvestre de Salceda unha das máis animadas da contorna. A carreira serviu tamén para poñer o broche final á tempada deportiva municipal, marcada polo éxito do deporte local e pola recuperación da Gala do Deporte tras sete anos sen celebrarse.
A alcaldesa, Loli Castiñeira, e o concelleiro de Deportes, Marcos Troncoso, felicitaron a todas as persoas participantes e destacaron a importancia de despedir o ano de forma divertida e solidaria.
