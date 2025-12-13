Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viaxe a unha cidade de paz

tui

Viaxe a unha cidade de paz

Viaxe a unha cidade de paz

Se calquera día do ano Tui é unha cidade encantadora; estes días do Nadal camiñar as súas rúas e prazas e entrar nunha cidade de Luz onde mergullarse na ilusión destas datas. Con predominancia das cores cálidas, visitar Tui estes días é unha especie de encantamento no que participan visitantes e veciñanza. A cidade mostra a súa cara más maravillosa nuns días nos que gusta camiñar e desfrutar da familia e dos amigos. Calquer lugar é unha mostra de saber facer.

Viaxe a unha cidade de paz

Viaxe a unha cidade de paz

