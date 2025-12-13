A veciñanza da Lamosa abre o seu Belén
O Concello de Covelo informa de que a Asociación de Veciños San Bartolomé de A Lamosa vén de abrir ao público o seu tradicional Belén, elaborado de maneira colaborativa pola veciñanza da parroquia. A exposición poderá visitarse desde o 6 de decembro ata o 6 de xaneiro de 2026 na Casa Cultural da Lamosa.
O Belén, froito do traballo conxunto de veciños e veciñas, destaca pola súa creatividade, polos seus detalles artesanais e polo coidado posta en escena, converténdose nun dos elementos máis da programación navideña da zona.
O horario de visita será os sábados, domingos e festivos, pola mañá de 11:30 a 13:30 horas e polas tardes de 17:00 a 19:00 horas.
Ademais, a Casa Cultural acollerá tamén un mercadillo de Nadal con traballos artesáns e pezas de decoración elaboradas pola propia comunidade, unha oportunidade perfecta para gozar do espírito destas festas e apoiar o talento local.
Teatro
Hoxe sábado ás 19:00 horas no Auditorio Municipal de Covelo haberá unha nova proposta teatral coa representación de Neura, a última comedia de Ste Xeito Producións, que chega ao municipio dentro do circuíto cultural +Escénicas da Deputación. A función, recomendada para maiores de 12 anos e cunha duración aproximada de 1 hora e 15 minutos, contará con entrada libre ata completar aforo.
