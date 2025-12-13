Unha vila chamada Nadal
sALCEDA
Salceda de Caselas no Nadal non é unha vila máis, é unha localidade chamada Nadal. As rúas e prazas énchese de luz e actividade cun programa moi vivo pensado para toda a poboación pero pensando en que é un dos municipios cunha menor eddade de toda Galicia. Xa o acendido das luces se convirte nun momento especial que da paso a concertos, panxoliñas, encontros de ranchos tradicionais, espectáculos infantís ou Mercado de Nadal, ademais de citas deportivas como a San Silvestre, creando un ambiente festivo, familiar e moi participativo que transforma a vila nun espazo ainda máis cálido e dinámico durante todas as festas. (Foto de Tere Pérez)
