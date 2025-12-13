Programación
Tomiño ofrece un Nadal con propostas transversais
O mes está cheo de actividades familiares, culturais e deportivas
As luces, as cores e a creatividade transformaron a fachada da Casa do Concello de Tomiño en puro espírito navideño: Tomiño inaugurou o seu Nadal 2025 cun espectacular videomapping que marcou o inicio oficial dun mes repleto de actividades familiares, culturais e deportivas que se estenderán ata o 6 de xaneiro.
«A nosa intención é que cada veciño e veciña poida sentir a maxia do Nadal desde o primeiro día», explicou a alcaldesa, Sandra González, que recalcou que «o videomapping é unha forma visual e impactante de dar a benvida ás festas, e ao mesmo tempo, de situar á veciñanza no centro dunha programación pensada para gozar en familia, para a mocidade e para todas as idades».
O programa de Nadal inclúe propostas para todos os públicos: desde obradoiros variados para infancia e mocidade ata o Desfile da Galiña dos Ovos de Ouro, a carreira de San Silvestre ou a tradicional Cabalgata de Reis do 6 de xaneiro. A música tamén terá un papel protagonista con actuacións como a Rondalla de Valladares, o concerto de Nadal da Agrupación Musical de Goián, Gramola Gominola, o concerto especial de La Patrulla con DJs en colaboración cos locais nocturnos tomiñeses ou o emblemático concerto Coral acompañado de chocolate quente de balde.
Con case vinte propostas e actividades gratuítas ou de balde, a Praza do Seixo e a súa contorna volverán converterse no epicentro do Nadal en Tomiño, convidando a toda a veciñanza a gozar dun mes de celebración, participación e diversión.
As vacacións de Nadal convértense en Tomiño nunha oportunidade para aprender, facer amizades e crecer a través do deporte. O Concello vén de asinar un acordo de colaboración co RC Celta para celebrar o primeiro Clinic de Nadal no municipio, unha proposta pensada para nenos e nenas que queiran aproveitar estes días dun xeito activo, divertido e formativo e para a queaínda quedan prazas dispoñibles.
A actividade desenvolverase os días 22, 23, 24 e 26 de decembro de 09.30 a 14.00 horas e permitirá ás e aos participantes adestrar en distintos campos de fútbol do concello, coñecendo así as instalacións deportivas locais do Alivio, do Lito Oliveira e da Carballa mentres desfrutan dunha programación deseñada por profesionais cualificados do club vigués. Adestramentos adaptados ás idades, xogos, dinámicas de grupo e momentos de convivencia conforman unha experiencia que vai máis alá do deportivo.
A alcaldesa de Tomiño destacou que este clinic «é unha oportunidade magnífica para que os nosos nenos e nenas vivan o deporte con ilusión, aprendan valores como ocompañeirismo e o esforzo e, ao tempo, desfruten do Nadal dun xeito saudable».
Ademais, subliñou que esta iniciativa “forma parte dunha aposta decidida do Concello por ampliar as oportunidades de lecer educativo e deportivo para a infancia e a mocidade».
