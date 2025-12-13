Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ToméERTE StellantisReclamaciones marineros IRPFEstatua BalaídosAranceles Shein y Temu
instagramlinkedin

Territorio de ilusión

MOS

Territorio de ilusión

Territorio de ilusión

Estes días de Nadal o municipio de Mos semella estar máis únido. O alumeado de distintas zonas, entre elas a praza do Concello ou o Pazo de Mos, mostran a fortaleza dunha terra diferente que nestas datas é, máis que nunca, territorio de ilusión. As actividades festivas enchen de ledicia estes días a veciñanza dunha terra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents