Territorio de ilusión
MOS
Estes días de Nadal o municipio de Mos semella estar máis únido. O alumeado de distintas zonas, entre elas a praza do Concello ou o Pazo de Mos, mostran a fortaleza dunha terra diferente que nestas datas é, máis que nunca, territorio de ilusión. As actividades festivas enchen de ledicia estes días a veciñanza dunha terra.
