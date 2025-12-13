Un pobo aberto a fantasía
Tomiño
Tomiño dá a benvida ao Nadal 2025 cunha programación para todas e todos. O acto de inicio, na praza do Seixo, abiru a porta da fantasía a través da proxección dun videomapping sobre a fachada dianteira da casa consistorial. Numerosas actividades compoñen a programación destes días nas que xoga un papel moi importante o deporte a través dun clinic de fútbol realizado en colaboración co Realk Clube Celta. Estar en Tomiño estes días transportanos a un mundo de ledicia onde a veciñanza participa da ilusión, sobre todo dos mais novos e novas. Como cidade da infancia, Tomiño vive con especial intensidade estas festas que pechan o ano 2025 e abren a porta o 2026.
