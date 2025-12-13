Onde a noite vóltase día
PONTEAREAS
E alí, na capital moderna do Condado, a noite vóltase día. Ponteareas presenta unha cuidada iluminación de Nadal que chega a toda a poboación e é unha ledicia para pequenos e maiores. O Nadal está en cada praza e rúa de Ponteareas, no programa festivo e na ledicia da xente. Ademáis en moitas zonas do seu amplo territorio tamén a xente participa iluminado casas e xardins nunha irmandade maravillosa (Foto Anxo Gutiérrez).
