Programación
O Nadal soa no Rosal cunha fin de semana para cantar e compartir
Panxoliñas, música e corais nunha axenda chea de emoción e tradición
A música comeza a ocupar cada recuncho do Rosal anunciando que o Nadal xa está aquí. Esta fin de semana, o concello convértese nun grande escenario no que diferentes xeracións, estilos e formacións musicais se dan a man nunha programación cultural intensa e pensada para todos os públicos.
A primeira cita foi onte venres 12 de decembro ás 19.30 horas na igrexa de San Miguel de Tabagón, que acolleu o Festival de Panxoliñas organizado por Voces do Ceo, Airiños de San Miguel e a Sociedade Recreativa e Cultural de San Miguel. Sobre o altar soaron as voces de Voces do Ceo e Airiños de San Miguel, acompañadas por formacións convidadas como Tambaluca, Novo Orballo, Bicos do Ceo, Conxusto Sisto, o Coro Parroquial San Lorenzo de Salcidos e a Coral Polifónica Vento Mareiro, nun encontro coral que promete ser un dos grandes momentos destas datas.
A programación continuará hoxe sábado 13 de decembro ás 19.30 horas no Auditorio Municipal do Rosal co Festival de Nadal da Escola de Música da Agrupación Musical do Rosal. Un concerto moi especial protagonizado polo alumnado máis novo no que participarán a Minibanda, Banda Escola, Combo, Amdoriñ@s, Coral e Coro Infantil. A entrada será de balde e o cartel deste ano conta cun valor engadido: está ilustrado co debuxo gañador do concurso infantil, realizado por Vega Sainz Rodríguez, de 10 anos, simbolizando o protagonismo da infancia nesta celebración.
A fin de semana pecharase o domingo 14 de decembro ás 18.00 horas co concerto ‘Ecos do Nadal’, a cargo da Coral Ecos do Folón, que actuará no auditorio municipal acompañada pola Coral Polifónica Lira de San Miguel de Oia e a Coral Polifónica A Cañiza. O evento está organizado pola propia Coral Ecos do Folón e conta coa colaboración da Asociación Músico-Cultural Ecos do Folón, do Concello do Rosal, da Comunidade de Montes de Santa Mariña e da Deputación de Pontevedra a través do programa Culturea.
Dende o Concello do Rosal saliéntase que esta programación «amosa a forza do tecido cultural local e a importancia da música como espazo de encontro, especialmente nestas datas tan sinaladas».
- Redondela leva a maxia do Nadal ás súas trece parroquias
- A música toma Salceda en novembro
- Redondela di «ante a violencia machista, resposta universal»
- Fin de semana teatral en Tomiño, con espectáculos premiados
- Covelo dá a benvida ao Nadal cun mes cheo de tradición, cultura e solidariedade
- Arantei dá a benvida ao viño novo
- O I Rondallas Fest unirá tradición e cinema no Pazo de Mos
- «Éxito rotundo» na IV Festa Furancheira de San Xurxo, en Salceda