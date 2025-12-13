Arquitectura
Un novo premio para a bliblioteca de Nigrán
O edificio logrou un dos premios AyE
A Biblioteca Municipal do Concello de Nigrán suma un novo premio ao seu brillante palmarés: o segundo posto nos ‘Premios AyE 2024’, outorgado a semana pasada nunha gala especial no Foro Contract de Barcelona, evento que reúne a centos de profesionais do mundo da construción e da arquitectura.
En total, presentáronse 113 proxectos aos Premios AyE 2024, premiándose só tres. Tras un proceso de votación que incluíu ao público, arquitectos participantes, empresas patrocinadoras e o equipo de AyE, seleccionáronse 18 proxectos finalistas de toda España, acadando a Biblioteca deseñada desde o estudio vigués Gándara#Pons unha segunda posición compartida cun edificio de vivendas dos tamén vigueses Liqe Arquitectura.O deseñoda Biblioteca de Municipal de Nigrán xa fora elixida polo COAG de Galicia como a mellor edificación da comunidade nos anos 2021-2022 e gañara o premio ibérico Technal no 2022.
