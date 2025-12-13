Na terra do acollemento

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Nadal na Cañiza vívese como unha celebración profundamente acolledora, onde a tradición e o espírito comunitario entrelázanse para crear un ambiente cálido e festivo. As rúas ilumínanse con decoración típica, os mercados e actividades locais enchen o pobo de vida, e tanto veciñanza como visitantes gozan das actividades que reforzan o sentimento de unión. Todo iso, acompañado do encanto rural e a hospitalidade característica da zona, converte o Nadal na Cañiza nunha época especialmente entrañable, tanto se é para estar en familia como se trata dunha visita para degustar a cociña tradicional, o xamón ou o cocido cañicense (Foto de Anxo Gutiérrez).

