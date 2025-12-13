Na terra do acollemento
a cañiza
O Nadal na Cañiza vívese como unha celebración profundamente acolledora, onde a tradición e o espírito comunitario entrelázanse para crear un ambiente cálido e festivo. As rúas ilumínanse con decoración típica, os mercados e actividades locais enchen o pobo de vida, e tanto veciñanza como visitantes gozan das actividades que reforzan o sentimento de unión. Todo iso, acompañado do encanto rural e a hospitalidade característica da zona, converte o Nadal na Cañiza nunha época especialmente entrañable, tanto se é para estar en familia como se trata dunha visita para degustar a cociña tradicional, o xamón ou o cocido cañicense (Foto de Anxo Gutiérrez).
- Redondela leva a maxia do Nadal ás súas trece parroquias
- A música toma Salceda en novembro
- Redondela di «ante a violencia machista, resposta universal»
- Fin de semana teatral en Tomiño, con espectáculos premiados
- Covelo dá a benvida ao Nadal cun mes cheo de tradición, cultura e solidariedade
- Arantei dá a benvida ao viño novo
- O I Rondallas Fest unirá tradición e cinema no Pazo de Mos
- «Éxito rotundo» na IV Festa Furancheira de San Xurxo, en Salceda