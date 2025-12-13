Maxia mirando ao mar
Nigrán
O Concello de Nigrán inaugurou oficialmente o Nadal o venres 5 de decembro co tradicional acto de acendido do alumeado. A partir aí, e ata o día de Reis coa popular cabalgata, sucédese unha programación festiva para todo tipo de públicos e gustos: baile, teatro, concertos, eventos deportivos, moito cine familiar... O alumeado de Nadal, que chega a todo o municipio, é unha mostra de que estas festas son importantes para toda a cidadanía.
