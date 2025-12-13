Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ToméERTE StellantisReclamaciones marineros IRPFEstatua BalaídosAranceles Shein y Temu
instagramlinkedin

Os galardóns Síntete Covelo entréganse este mes

D. P.

[Covelo]

Os XI Galardóns Síntete Covelo 2025 entréganse este mes unha vez que xa finalizou o prazo para presentar candidaturas. Trátase dun recoñecemento anual destinado a salientar a traxectoria, o labor, os proxectos e o compromiso de persoas e entidades que contribúen ao desenvolvemento de Covelo e ao prestixio de Galicia en múltiples ámbitos.

Os Galardóns Síntete Covelo naceron co obxectivo de poñer en valor a achega á creación, á arte, á ciencia, ás humanidades, ao deporte, ao medio ambiente e á conservación da paisaxe e do patrimonio, así como o fomento do nome de Covelo e das tradicións galegas.

Unha vez rematado o período de presentación, comeza agora a fase de avaliación por parte do xurado, que seleccionará as dúas candidaturas que obterán maior puntuación segundo os criterios establecidos.

A entrega dos galardóns terá lugar o sábado 27 de decembro ás 18:30 horas no Auditorio Municipal de Covelo, nun acto público no que se recoñecerá o labor das dúas persoas ou entidades distinguidas nesta edición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents