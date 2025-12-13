Espíritu rosaleiro

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As festas do Nadal no Rosal énchense dun ambiente acolledor no que tradición e comunidade van da man. As rúas ilumínanse con luces festivas, os mercados locais ofrecen produtos artesanais e doces típicos, e as familias reúnense para celebrar entre cantos, encontros veciñais e actividades culturais. Non faltan os actos para os máis pequenos, como a chegada do Apalpador ou as visitas dos Reis Magos, que percorren o concello creando ilusión e alegría. É un tempo no que o espírito rosaleiro destaca pola proximidade, a participación e a calor humana que envolve cada celebración.

