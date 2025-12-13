No corazón das festas
PORRIÑO
Visitar Porriño estes días e facer unha viaxe sensorial ao interior do Nadal. As rúas e prazas están adornadas para que veciños e visitantes fagan unha viaxe ao corazón das mesmas festas. O predominio das luces cálidas e detalles asombrosos entran nas persoas e forman parte do sentir da propia xente. Porriño vive o Nadal intensamente e o alumeado é unha mostra de que esa intensidade da posibilidade de facer unha transferencia onírica entre a realidade e os soños como podemos observar nestas fotos de Anxo Gutiérrez.
