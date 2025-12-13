Programación
Cine, música, teatro e eventos deportivos para o Nadal nigranés
Filmes como «El Grinch» ou «Solo en Casa» voltan ao cine nestas festas
Os cines municipais da Ramallosa son protagonistas do Nadal máis familiar, coa proxección de «El Grinch» hoxe, sábado 13 de decembro, ás 18:00 horas (o 20 será «Solo en casa», o 27 con «Polar express» e, finalmente, o 3 de xaneiro «Arthur Christmas»). Como todas as proxeccións infantís neste espazo público, son gratis mediante retirada de invitación na propia taquilla desde unha hora antes do comezo e ata esgotarse o aforo. A maiores, o xoves 18, tamén ás 18:00 horas, o Concello ofrece «¡Qué bello es vivir!» con entrada libre. Igualmente, esta fin de semana o Auditorio Municipal será escenario o sábado pola tarde dunha gala solidaria de Ardelume a beneficio a Sociedad Española de Radiocirugía (donativo 5 €) e o domingo 14 a escritora Soledad García organiza unha tarde de contacontos vinculada aos dereitos dos animais.
O tradicional Mercado de inverno ‘Bule Bule’ achegará a Nigrán o corazón do Nadal do 19 ao 21 de decembro na Praza do Concello. Artesanos e deseñadores de toda a comarca ofrecerán as súas creacións acompañados de diferentes concertos e actividades para toda a familia.
Por outra banda, o Concello ofrece un baile de Nadal con música en directo o domingo 21 no Auditorio Municipal a partir das 19:00 horas. Ese mesmo día, os papanoeles moteiros tomarán as rúas do Val Miñor e o día 24, como marca a tradición, a Rondalla de Santiago Parada será a protagonista do municipio.
Deporte e solidariedade van da man no Nadal nigránés, así, non pode faltar o torneo solidario ‘Encesta un alimento’ do Club Baloncesto Nigrán os días 22 e 23; a concentración de ‘Arroaces’ nas augas do Porto do Panxón a mañá do 27 e, ese mesmo día pola tarde, a carreira ‘1 kg por dorsal’ organizada polo Concello en colaboración coa ANPA do CEIP Humberto Juanes.
