Cine, música, teatro e eventos deportivos para o Nadal nigranés

Filmes como «El Grinch» ou «Solo en Casa» voltan ao cine nestas festas

Mercadiño de inverno ‘Bule Bule’. | // D.P.

D. P.

[Nigrán]

Os cines municipais da Ramallosa son protagonistas do Nadal máis familiar, coa proxección de «El Grinch» hoxe, sábado 13 de decembro, ás 18:00 horas (o 20 será «Solo en casa», o 27 con «Polar express» e, finalmente, o 3 de xaneiro «Arthur Christmas»). Como todas as proxeccións infantís neste espazo público, son gratis mediante retirada de invitación na propia taquilla desde unha hora antes do comezo e ata esgotarse o aforo. A maiores, o xoves 18, tamén ás 18:00 horas, o Concello ofrece «¡Qué bello es vivir!» con entrada libre. Igualmente, esta fin de semana o Auditorio Municipal será escenario o sábado pola tarde dunha gala solidaria de Ardelume a beneficio a Sociedad Española de Radiocirugía (donativo 5 €) e o domingo 14 a escritora Soledad García organiza unha tarde de contacontos vinculada aos dereitos dos animais.

O tradicional Mercado de inverno ‘Bule Bule’ achegará a Nigrán o corazón do Nadal do 19 ao 21 de decembro na Praza do Concello. Artesanos e deseñadores de toda a comarca ofrecerán as súas creacións acompañados de diferentes concertos e actividades para toda a familia.

Por outra banda, o Concello ofrece un baile de Nadal con música en directo o domingo 21 no Auditorio Municipal a partir das 19:00 horas. Ese mesmo día, os papanoeles moteiros tomarán as rúas do Val Miñor e o día 24, como marca a tradición, a Rondalla de Santiago Parada será a protagonista do municipio.

Deporte e solidariedade van da man no Nadal nigránés, así, non pode faltar o torneo solidario ‘Encesta un alimento’ do Club Baloncesto Nigrán os días 22 e 23; a concentración de ‘Arroaces’ nas augas do Porto do Panxón a mañá do 27 e, ese mesmo día pola tarde, a carreira ‘1 kg por dorsal’ organizada polo Concello en colaboración coa ANPA do CEIP Humberto Juanes.

