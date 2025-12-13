Programación
Baiona programa visitas guiadas con fondo de historia y naturaleza
A Concellería de Turismo aproveita o Nadal para organizar visitas y Unha de elas busca coñecer os pasos de Drake
A Concellería de Turismo de Baiona presenta un completo calendario de visitas guiadas para este mes de decembro, coincidindo co inicio da tempada de Nadal e coa afluencia de visitantes durante o pasado ponte da Constitución. Baiona, unha das vilas máis emblemáticas das Rías Baixas, coñecida polo seu rico patrimonio histórico, polos seus paseos mariñeiros e polo privilexiado entorno natural que a rodea, quere así ofrecer novas maneiras de descubrir a súa esencia ao longo dun mes cheo de propostas culturais.
Este primeira fin de semana festiva tivo tres itinerarios pensados para diferentes públicos. Os días 6, 7 e 8 de decembro organizouse unha visita guiada polo Centro Histórico, un percorrido que permitiu mergullarse nas rúas empedradas e no legado medieval dunha vila que foi porto de chegada da Carabela Pinta en 1493. Para quen prefira a natureza costeira, houbo unha visita polo Paseo Monte Boi, unha das sendas máis fermosas da contorna, que bordea a península que acolle o Castelo de Monterreal e regala vistas espectaculares sobre a baía e as Illas Cíes. O domingo 8, os máis pequenos poideron gozar dunha proposta especialmente pensada para eles: a visita infantil «Seguindo os pasos de Drake», que tivo como punto de partida o posto de socorrismo da Praia de Santa Marta.
A programación continúa a partir do 20 de decembro, coincidindo coas vacacións escolares, cunha serie de visitas temáticas que combinan natureza, historia e tradición. O día 20 celebrarase a actividade infantil «Despedindo o outono en Baiona», e o 21 será a quenda dunha das experiencias máis singulares: a visita á Virxe da Roca no solsticio de inverno, un momento perfecto para admirar esta icónica escultura situada no monte de San Roque, desde onde se domina toda a costa. O 26 e o 30 de decembro repetiranse as visitas «Baiona Mariñeira», ideais para coñecer o estreito vínculo da vila co mar, mentres que o 27 terá lugar a visita infantil «Misterios no Camiño». Para público adulto, o día 28 programouse «Francis Drake en Sta. Marta», un percorrido que afonda nos episodios históricos relacionados co famoso corsario inglés.
Todas as visitas serán conducidas por Guías Oficiais de Galicia. As prazas son limitadas para garantir a calidade da experiencia, polo que é necesario inscribirse previamente na Oficina de Turismo, ben por correo electrónico en oficinadeturismo@baiona.gal, ou chamando ao 986 687 067.
Un mes perfecto para redescubrir Baiona, unha vila que combina historia, mar, natureza e cultura nun escenario único.
- Redondela leva a maxia do Nadal ás súas trece parroquias
- A música toma Salceda en novembro
- Redondela di «ante a violencia machista, resposta universal»
- Fin de semana teatral en Tomiño, con espectáculos premiados
- Covelo dá a benvida ao Nadal cun mes cheo de tradición, cultura e solidariedade
- Arantei dá a benvida ao viño novo
- O I Rondallas Fest unirá tradición e cinema no Pazo de Mos
- «Éxito rotundo» na IV Festa Furancheira de San Xurxo, en Salceda