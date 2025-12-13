Prehistoria
Atopan abundante cerámica no Castro de As Grades, na Cañiza
O xacemento é da Idade de Ferro
O alcalde da Cañiza, Luis Piña, realizou unha segunda visita oficial á Citania Castrexa das Grades, acompañado pola tenente de alcalde, María José Rodríguez, e pola concelleira de Goberno, Eva Mª Rivas, para coñecer de preto o avance das catas arqueolóxicas que se están a desenvolver no xacemento.
A visita foi conducida pola arqueóloga e directora da intervención, Oria Ferreiro Diz, do grupo TEMPOS ARQUEÓLOGOS, acompañada do equipo formado por María González Sixto, Carla Aboal Barreiro, Andrés Rey Sierra e Daniel Rodríguez Pérez. Oria explicou os descubrimentos máis recentes, o estado das sondaxes e as fases pendentes desta primeira campaña científica.
Durante a segunda semana de traballo, o equipo abriu novas sondaxes e ampliou outras que xa foran positivas, ao tempo que documentou tanto áreas negativas —útiles para descartar zonas sen potencial arqueolóxico— como sectores con achados de gran interese.
Entre estes destaca de maneira particular a importante concentración de cerámica estampillada e decorada, propia da Idade do Ferro, un conxunto excepcional que permitirá afinar datacións e interpretar con maior precisión o uso das estruturas identificadas.
Tamén se localizou unha estrutura muraria moi arrasada asociada a un pavimento de area, o que apunta á posible existencia dunha edificación —quizais habitacional— dada a elevada cantidade de cerámica.
O venres 5 de decembro ás 17:00 horas prociduse a cobertura de todas as catas abertas, seguindo estritamente o protocolo de conservación establecido pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que inclue a colocación de malla xeotextil sobre todas as estruturas documentadas, a reposición do sedimento orixinal e a protección integral das áreas ata futuras campañas.
Este proceso garante a preservación dos restos fronte á choiva, a erosión e outras alteracións ambientais, asegurando a súa integridade ata novas intervencións científicas.
Segundo declaracións do alcalde, «esta segunda visita permítenos comprobar o rigor e o avance dun traballo que xa está a deixar achados de extraordinario valor para A Cañiza. A abundancia e calidade da cerámica estampillada recuperada supón unha oportunidade excepcional para comprender mellor a historia da Citania. Seguiremos apoiando esta intervención e animamos á veciñanza a sentirse parte deste proceso de descubrimento do noso patrimonio».
