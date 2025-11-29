Decoración
Tui acende o Nadal por todo o alto cun abeto de 6 metros e medio
Onte acendeuse o alumeado, e inaugurouse o mercado de Nadal, que permanecerá aberto ata xaneiro
Onte pola tarde, a praza da Inmaculada acolleu o acto oficial que inaugurou estas festas, marcado este ano pola instalación dun espectacular abeto de 6,5 metros que aspira a converterse na nova icona do Nadal tudense. Elfos, música, a Fada do Aloia e unha delicada chuvia de neve completaron un ambiente de conto.
Tamén foi onte cando abriu ao público o Mercado de Nadal, que medra este ano até os 25 postos entre casetas e propostas gastronómicas, distribuídos entre a praza da Inmaculada e o Paseo da Corredoira. Inspirado na estética europea, ofrecerá artesanía, produtos locais e gastronomía nun espazo pensado para o goce en familia. Permanecerá aberto até o 5 de xaneiro.
Entre as novidades destaca un carrusel infantil na praza da Inmaculada, ao que se poderá acceder de balde con tickets de compra superiores a 10 euros no comercio local.
O tren da Eurocidade volverá ser outro dos elementos singulares, unindo o centro histórico valenciano co centro urbano de Tui; otradicional Belén de Mingos poderá visitarse na Oficina de Turismo, e as rúas e prazas da cidade volverán lucir unha decoración creativa, elaborada con materiais naturais e de refugallo.
