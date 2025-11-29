Salvaterra, escaparate do espumoso
XI festa do Espumoso
Salvaterra de Miño ultima os preparativos para converterse, un ano máis, na capital galega da burbulla. A XI edición da tradicional Festa do Espumoso chega este ano cun salto cualitativo e institucional que marca un antes e un despois na súa traxectoria. O evento pasa a denominarse oficialmente Festa do Espumoso Galego, unha distinción que, máis alá do cambio de nome, supón unha aposta estratéxica da Xunta de Galicia polo impulso do sector elaborador de espumosos no país.
A celebración terá lugar os días 5, 6 e 7 de decembro no histórico recinto amurallado da vila, que volverá acoller unha gran carpa destinada a poñer en valor os mellores espumosos producidos nas adegas galegas acollidas ás denominacións de orixe e ás indicacións xeográficas protexidas. Durante tres xornadas, Salvaterra converterase no punto de encontro de viticultores, adegueiros, profesionais da restauración e amantes do viño, nun ambiente festivo no que convivirán degustacións, gastronomía, divulgación e música.
O cambio de identidade da festa responde ao impulso da Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), que busca fortalecer a presenza e o recoñecemento dos espumosos galegos tanto no mercado interior como nos mercados exteriores. A administración autonómica entende que este tipo de viños representan unha oportunidade para diversificar a produción vitivinícola galega, fomentar a innovación nas adegas e incrementar o valor engadido dun sector que, dende hai anos, destaca pola súa calidade e singularidade.
Neste contexto, AGACAL aproveitará a celebración en Salvaterra para avanzar no seu traballo formativo e divulgativo, unha das súas liñas estratéxicas fundamentais. Así, a Festa do Espumoso Galego non será só un espazo de degustación, senón tamén unha plataforma de encontro profesional que incluirá actividades orientadas ao intercambio de coñecemento, á promoción de boas prácticas e á difusión das posibilidades que ofrecen as elaboracións espumosas.
Ao longo das tres xornadas instalarase unha carpa principal na que as adegas participantes poderán ofrecer os seus espumosos máis representativos, acompañados dunha proposta gastronómica na que non faltarán tapas, doces e cafés. O obxectivo é que o público poida coñecer a diversidade de estilos, elaboracións e matices que hoxe caracterizan a produción de espumosos en Galicia, un segmento en pleno crecemento e cada vez máis recoñecido polos consumidores.
A programación da festa incluirá tamén espazos dedicados á formación, con actividades pensadas para achegar ao público o proceso de elaboración dos espumosos, as diferenzas entre métodos, variedades e tipoloxías, así como as tendencias actuais no mercado. Estes contidos diríxense tanto a profesionais como a afeccionados interesados en ampliar os seus coñecementos enolóxicos, contribuíndo á creación dunha cultura do espumoso galego sólida e en expansión.
Salvaterra de Miño, situada no corazón dunha das zonas vitivinícolas máis dinámicas da comunidade, leva anos consolidándose como referente na produción de espumosos. A súa festa, que comezou con vocación local e posteriormente comarcal, foi medrando ata converterse nun acontecemento de carácter autonómico que destaca tanto polo ambiente festivo como polo compromiso coa calidade.
Co paso á Festa do Espumoso Galego, o evento reforza esa dimensión, posicionándose como a gran cita anual para descubrir o presente e o futuro dos viños espumosos producidos en Galicia. A organización destaca que esta edición pretende ser un punto de inflexión na posta en valor dun sector que, malia ser máis recente que outras elaboracións tradicionais, está a acadar unha notable proxección grazas ao traballo das adegas.
- Baiona acollerá o próximo sábado o XII Trail Serra da Groba
- O Club de Lectura Begoña Gil recibe a Cynthia Menéndez
- Domingo de Samaín en Redondela
- Redondela di «ante a violencia machista, resposta universal»
- Volve o Cocido Cañicense cunha nova semana gastronómica
- Arantei dá a benvida ao viño novo
- Arbo celebra mañá o seu Magosto de exaltación outonal
- «Éxito rotundo» na IV Festa Furancheira de San Xurxo, en Salceda