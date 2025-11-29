Festivais
O I Rondallas Fest unirá tradición e cinema no Pazo de Mos
Celebrarase do 12 ao 14 de decembro e contará coa presenza do director Daniel Sánchez Arévalo e parte do elenco do filme Rondallas.
O Pazo de Mos foi o escenario da presentación oficial do Rondallas Fest, un novo evento cultural que busca combinar tradición, música popular e creación audiovisual. O festival celebrarase do 12 ao 14 de decembro nunha carpa no exterior do propio pazo e xorde directamente da rodaxe do filme Rondallas, dirixida por Daniel Sánchez Arévalo e inspirada na histórica Rondalla de Santa Eulalia de Mos.
Durante a súa intervención, Nidia Arévalo subliñou que o festival nace «para dar un paso máis na posta en valor dunha das tradicións máis queridas e representativas do noso concello, vinculándoa ademais coa creación audiovisual». A alcaldesa agradeceu tamén a implicación das agrupacións rondalleiras locais e o apoio institucional que fixo posible o deseño dun programa «ambicioso, diverso e pensado para todos os públicos».
O Rondallas Fest arrancará o 11 de decembro coa preestrea do filme Rondallas, unha ficción que mestura humor, emoción e cultura popular, e que, segundo destacou o propio equipo, pretende render homenaxe ao espírito comunitario destas formacións. A partir dese día, o festival ofrecerá tres xornadas de actividades abertas á veciñanza e visitantes.
O venres 12 de decembro abrirase ao público a exposición «Rondallas Fest», un percorrido polos traxes tradicionais e fotografías das agrupacións participantes. A mostra permanecerá na sala principal do Pazo de Mos durante dúas semanas.
O sábado 13 de decembro comezará cun coloquio coa presenza do director Daniel Sánchez Arévalo e dos actores Touriñán, Carlos Blanco e María Vázquez, que comentarán claves da película e da súa experiencia rodando en Mos. O coloquio rematará co concerto do grupo local Vacaloura Vermella, que interpretará temas que compuxeron para a banda sonora do filme. A continuación, abrirase oficialmente o Certame de Rondallas, que reunirá 18 agrupacións de Mos, O Porriño, Vigo, Redondela, Tui, Nigrán, Gondomar e Baiona nunha carpa instalada no exterior do pazo.
O domingo 14 estará dedicado ás familias, con obradoiros infantís de creación de instrumentos rondalleiros e chapas personalizados. Pola tarde haberá food trucks e a segunda parte do certame de rondallas, coas actuacións finais das rondallas participantes, que porán o broche de ouro ao encontro.
A alcaldesa concluíu a presentación destacando que o festival «é un recoñecemento á nosa xente, ás agrupacións que manteñen viva unha tradición que nos fai únicos e, ao mesmo tempo, un impulso para seguir proxectando Mos como referente cultural en Galicia».
