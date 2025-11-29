O párroco Eloy Perales debuta como poeta coa obra Hotel
O Pazo de Mos foi escenario da presentación de Hotel, o primeiro libro de poemas do párroco Eloy Perales Rodal, nun acto con presenza de veciños, representantes parroquiais e membros da comunidade cultural. A alcaldesa, Nidia Arévalo, acompañou ao autor e felicitouno «pola valentía e sensibilidade de compartir unha poesía que nace da experiencia, da reflexión e da vida cotiá».
Perales, natural de Cangas do Morrazo e sacerdote dende 2011, exerce actualmente nas parroquias de Tameiga, Dornelas, Guizán e Louredo. Formado en Filosofía e Teoloxía no Instituto Teolóxico San José de Vigo e licenciado pola Universidade Pontificia de Salamanca, leva 14 anos de ministerio pastoral. Ademais, é capelán do Vigo Memorial e da Doral Residencia.
A obra recolle máis de dúas décadas de creación, nas que o autor medita sobre o presente e o pasado, ofrecendo unha mirada íntima e comprometida coa condición humana. «É un libro que fala da vida, das emocións e das inquedanzas», sinalou Perales, quen definiu Hotel como un «lugar de paso onde a palabra acolle».
