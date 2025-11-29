Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nova edición en Tomiño de Nadal+Nadal

Cada compra permitirá gañar un vale polo dobre do seu importe

D. P.

[Tomiño]

Tomiño prepara xa a chegada do Nadal cunha nova edición da campaña «Nadal+Nadal», coa que o Concello busca dinamizar o comercio local e encher as rúas de vida durante o mes de decembro. Entre o 9 e o 29 de decembro, cada compra realizada nos establecementos participantes poderá converterse nun vale de compra polo dobre do importe, sempre que o tícket teña un valor entre 20 e 100 euros. As persoas consumidoras deberán introducir os seus comprobantes nunha urna instalada en cada tenda para entrar no sorteo final, que se celebrará o día 29 ás 20.30 horas no salón de plenos. Extraeranse tíckets ata sumar 1.500 euros en compras, equivalentes a 3.000 euros en vales.

A alcaldesa, Sandra González, subliña que esta iniciativa pretende «activar a economía local e recoñecer o esforzo das persoas que seguen apostando polo comercio de proximidade», lembrando que cada compra feita no municipio «fortalece o tecido económico e apoia ás familias que están detrás de cada negocio».

Xunto ao sorteo, a campaña inclúe tamén o concurso «Ruta Nadal+Nadal», no que os comercios inscritos competirán polos mellores escaparates e decoracións interiores.

O xurado premiará con 500 euros aos primeiros clasificados e con 250 aos segundos en cada categoría. Os resultados daranse a coñecer o mesmo día do sorteo dos vales.

TEMAS

