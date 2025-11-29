A música toma Salceda en novembro
concertos
A vila de Salceda de Caselas viviu un novembro marcado pola música coa celebración de dúas citas xa clásicas no calendario local: o tradicional Concerto de Santa Icía da Banda de Música Cultural de Salceda e o Festival Coral Santa María, organizado pola agrupación homónima.
Ambos eventos enchéronse de público e confirmaron o bo momento que atravesa a vida musical do municipio.
Festival Coral Santa María
O Festival Coral Santa María é unha das citas culturais máis queridas e este ano alcanzou xa a súa undécima edición. O evento, organizado pola Coral Polifónica Santa María de Salceda, desenvolveuse no Auditorio do CS A Devesa, que se encheu completamente para acoller unha tarde de música coral que se prolongou durante máis de tres horas.
A sesión abriu cunha actuación do grupo Acordecanto, pertencente á SCDR Helios de Bembrive, que inaugurou a tarde cun repertorio cálido e moi aplaudido. Seguíronlle os membros do grupo de playbacks da asociación cultural Xunco de Parderrubias, que ofreceron unha proposta diferente e moi celebrada polo público pola súa frescura e carácter lúdico. A continuación foi a quenda da Coral Chorima, chegada desde Moaña, que interpretou varias pezas destacadas do seu repertorio, aportando un toque de elegancia e harmonía ao encontro. O festival pechouse coa actuación da agrupación anfitrioa, a Coral Polifónica Santa María de Salceda, que fixo un percorrido musical pola súa traxectoria e que foi despedida cunha calorosa ovación dos asistentes.
Santa Icía
O sábado 22 de novembro tivo lugar no Auditorio Municipal o Concerto de Santa Icía, patroa da música, unha data moi especial para a Banda de Música Cultural de Salceda. Este ano a cita tivo un valor engadido, xa que supuxo o primeiro concerto de Santa Icía dirixido por Jorge Macedo, o novo director titular da formación, que leva menos dun ano á fronte da banda e que puido así estrearse nun dos actos máis emblemáticos para a agrupación.
O concerto destacou pola súa beleza e pola combinación de repertorio clásico e contemporáneo, pensado para dar luz ao talento das diferentes seccións da banda. Mais, como é tradición, unha das partes máis agardadas da velada foi a presentación das novas persoas integrantes, un momento que cada ano enche de emoción tanto aos músicos como ao público asistente. Nesta ocasión incorporáronse catro novos intérpretes: os percusionistas Adrián Estévez e Iago Pérez, a clarinetista Inés Estévez e o trompa Pedro González. As súas entradas foron recibidas cun forte aplauso, nun xesto que simboliza o relevo xeracional e a continuidade dunha formación con longa traxectoria no municipio.
O acto serviu tamén para render homenaxe ao músico Damián Estévez, quen recibiu a insignia de prata pola súa dedicación de 25 anos á Banda Cultural de Salceda. O recoñecemento, entregado entre aplausos e cunha evidente carga emotiva, puxo en valor o compromiso e a entrega dun músico que leva décadas contribuíndo ao crecemento artístico da banda.
A participación de agrupacións locais e doutras localidades da provincia reforza a vocación de intercambio artístico que caracteriza estes encontros, converténdose nun punto de referencia para amantes da música de todas as idades.
