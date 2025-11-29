Beleza
A mosense Noa Magariño irá á final provincial de Miss RNB
A Miss RNB (Reinado Nacional de Beleza) Mos foi recibida no Concello antes de competir pola coroa provincial
A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, acompañada pola concelleira Laura Méndez, recibiu no Concello a Noa Magariño Martínez, recentemente proclamada Miss RNB Mos e próxima representante do municipio na final provincial de Miss RNB Pontevedra. O encontro serviu para trasladar á nova candidata o apoio institucional e para destacar o papel crecente de Mos no ámbito dos certames de beleza e proxección xuvenil.
Nos últimos anos, o municipio consolidouse como un referente dentro do concurso RNB (Reinado Nacional de Beleza) España, unha traxectoria que se viu reforzada polo éxito do mosense Iván Álvarez, quen acadara o título no mesmo certame. A progresión de Noa, subliñou a alcaldesa, supón «un novo impulso que reafirma o enorme potencial da mocidade de Mos», así como a continuidade dunha liña de participación destacada a nivel provincial e estatal.
Con 18 anos, Noa Magariño estuda primeiro de Traballo Social na Universidade de Santiago de Compostela, formación que combina co modelaxe. Deportista e amante da equitación desde a infancia, tamén cultiva a súa afección polo canto, actividades que, segundo explicou, lle axudan a manter a disciplina e a creatividade necesarias para afrontar este tipo de competicións.
Un dos aspectos centrais do certame é a presentación dun proxecto social de voluntariado, no que cada candidata debe apoiar o labor dunha entidade. Noa escolleu a Asociación Contra o Cancro da provincia de Pontevedra.
A alcaldesa Arévalo destacou a «valentía, responsabilidade e sensibilidade social» da candidata e asegurou que Mos «séntese orgulloso de contar cunha representante tan comprometida e elegante».
- Baiona acollerá o próximo sábado o XII Trail Serra da Groba
- O Club de Lectura Begoña Gil recibe a Cynthia Menéndez
- Domingo de Samaín en Redondela
- Redondela di «ante a violencia machista, resposta universal»
- Volve o Cocido Cañicense cunha nova semana gastronómica
- Arantei dá a benvida ao viño novo
- Arbo celebra mañá o seu Magosto de exaltación outonal
- «Éxito rotundo» na IV Festa Furancheira de San Xurxo, en Salceda