Arqueoloxía
Comezan as prospeccións na Citania das Grades
A escavación no enclave cañicense comeza tras un longo proceso para asegurar a protección do xacemento
A Cañiza comezou este luns oficialmente os traballos de prospección arqueolóxica na Citania Castrexa das Grades, considerada polos especialistas como un dos castros máis extensos e estratéxicos de Galicia. O inicio da intervención chega despois de que o pasado 12 de xuño se formalizasen as actas de ocupación dos terreos, concluíndo así un proceso expropiatorio iniciado en decembro de 2022.
A operación permitiu incorporar ao dominio municipal 113.446 metros cadrados de terreo forestal, distribuídos en 43 parcelas, que pasan agora a formar parte do patrimonio público. A superficie abrangue 11,3 hectáreas que chegan ata os límites naturais marcados polo río, garantindo así a protección integral dun espazo histórico de enorme relevancia.
A intervención arqueolóxica, segundo Piña, «abre unha nova etapa para A Cañiza», na que por fin se poderá abordar a posta en valor dun recinto fortificado único no sur do país.
Os traballos, a cargo da empresa Tempos Arqueólogos S.L., inclúen a limpeza integral do castro e do perímetro amurallado, a corta controlada de eucaliptos e a eliminación de especies invasoras, así como as primeiras sondaxes arqueolóxicas en puntos de alto interese. Ademais, realizarase un rexistro planimétrico completo e redactaranse os informes técnicos necesarios.
A intervención será visitable polo público, co obxectivo de achegar a arqueoloxía á cidadanía e fortalecer o vínculo da comunidade co seu patrimonio. Os materiais que aparezan deberán depositarse no Museo de Pontevedra no prazo máximo de seis meses, segundo marca a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.
O goberno local considera que a recuperación da Citania das Grades será clave para ampliar a oferta turística da Cañiza e dinamizar a economía da comarca da Paradanta.
Ademais, destaca o impacto ambiental positivo da actuación, que permitirá deter a perda de biodiversidade nun espazo degradado. «Recuperar a Citania é recuperar a nosa memoria colectiva. É unha honra ver como este proxecto histórico e patrimonial se fai por fin realidade», concluíu o alcalde.
