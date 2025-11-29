Eventos
Baiona inaugura o Nadal cunha programación chea de maxia
As luces prendéronse onte nun acto que abrirá un amplo programa festivo
Baiona viviu onte un dos momentos máis agardados do ano co acendido oficial do alumeado de Nadal, un acto que marcou o inicio do Bainadal 2025-2026.
A programación, organizada polas concellerías de Festexos, Cultura, Comercio e Turismo, desenvolverase ao longo de decembro e a primeira semana de xaneiro, tanto na vila como nas parroquias.
A tarde inaugural comezou co pasarrúas infantil Paxes Tolos. O momento máis emotivo da xornada chegou ás 19.00 horas, cando se levou a cabo o acendido do alumado. Fiel á tradición iniciada nos últimos anos, o Concello volveu confiar este privilexio á infancia do municipio. Se o ano pasado foron representantes do alumnado de Secundaria do CPI Cova Terreña e do IES Primeiro de Marzo quen tiveron esta honra, nesta ocasión o protagonismo recae nun grupo de cativada de entre 3 e 6 anos da Escola Infantil O Areal de Sabarís. «O Nadal en Baiona ten nome propio: o dos nosos nenos e nenas», destacou o alcalde, Jesús Vázquez Almuiña.
Tras o acendido, o saxofonista Marcos Sabor Sax puxo música á primeira noite festiva dun alumeado que supera o millón de luces LED e incorpora figuras 3D transitables, photocalls e decoración sostible creada en parte con materiais reciclados. A concelleira Ruth Álvarez subliñou a aposta por unha ornamentación «integrada, uniforme e respectuosa co medio».
O Bainadal inclúe propostas para todos os públicos: exposicións de beléns e microbeléns no Multiusos de Sabarís desde o 12 de decembro; a reapertura do espazo recreativo vintage con máquinas arcade; o II Torneo de Futbolín; e o mercadillo social e artístico Febeiral do Miñor, o 21 de decembro. Non faltarán contacontos, circo, roteiros astronómicos, visitas guiadas e múltiples concertos, entre eles o Festival de Panxoliñas Benéfico, o concerto de Nadal da Banda de Música ou o XXXVI Festival de Panxoliñas na igrexa Santa María.
A programación completarase con pasarrúas de rondallas, visitas de Papá Noel e do Carteiro Real e actividades urbanas para a mocidade. O gran colofón chegará coas Cabalgatas de Reis o 5 de xaneiro, con máis de 500 participantes acompañando ás súas maxestades ata a Praza do Concello.
O alumeado permanecerá activo ata o 6 de xaneiro de 2026.
- Baiona acollerá o próximo sábado o XII Trail Serra da Groba
- O Club de Lectura Begoña Gil recibe a Cynthia Menéndez
- Domingo de Samaín en Redondela
- Redondela di «ante a violencia machista, resposta universal»
- Volve o Cocido Cañicense cunha nova semana gastronómica
- Arantei dá a benvida ao viño novo
- Arbo celebra mañá o seu Magosto de exaltación outonal
- «Éxito rotundo» na IV Festa Furancheira de San Xurxo, en Salceda