Luces
Arbo acende a ilusión polo Nadal
A vila celebra a chegada das festas cunha tarde chea de cor
Arbo dará hoxe, 29 de novembro, o pistoletazo de saída ao Nadal cun programa de actividades pensado para todas as idades, combinando tradición, cultura e espírito festivo.
A xornada comezará cunha celebración que combina tradición, música e o espírito festivo propio destas datas, dentro do calendario cultural do municipio para o Nadal Cultural 25/26.
Ás 19.00 horas, celebrarase o X Encontro de Corais, organizado pola Coral Polifónica de Arbo en colaboración co Concello. Varias agrupacións da rexión participarán no evento, entre elas a Coral Polifónica Val do Avia (Leiro-Ourense) e a Coral Polifónica San Blas de Budiño. As actuacións permitirán gozar da riqueza musical da zona e fomentar o intercambio cultural entre as distintas comunidades.
Ás 20.00 horas, as rúas principais do municipio encheranse de ritmo coa Fanfarria dos bombeiros de Melgaço.
O pasarrúas percorrerá o centro de Arbo e rematará na Praza do Concello, onde se realizará o acendido oficial do alumeado de Nadal. Este momento, símbolo de unión e esperanza, converterá o corazón da vila nun espazo de luz e alegría para veciñanza e visitantes.
A participación da fanfarria dos bombeiros voluntarios de Melgaço, cidade portuguesa veciña, achegará un toque internacional á celebración co obxectivo de reforzar os lazos culturais e sociais entre ambas as localidades.
O alcalde de Arbo, Horacio Gil, destaca que «as actividades do Nadal en Arbo buscan promover a convivencia e celebrar estas datas mediante a música, a tradición e a alegría compartida». Ademais, subliñou que «a chegada do Nadal é unha oportunidade para compartir momentos especiais».
Para maior información sobre a programación completa e as actividades programadas, as persoas interesadas poden consultar as publicacións oficiais do Concello de Arbo ou acudir á oficina municipal.
