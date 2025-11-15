Unha nova forza para a Vía Mariana
DESENVOLVEMENTO rURAL
Seis grupos de desenvolvemento rural (GDR) de Galicia polos que pasa o roteiro de peregrinación Vía Mariana iniciaron un proxecto para fortalecer este itinerario, facelo máis coñecido e crear servizos no seu ámbito. O «Proxecto de Cooperación Leader Vía Mariana Luso Galaica» foi presentado na Cañiza e nace como un fito no desenvolvemento rural galego ao unir, nunha mesma actuación, a grupos de seis comarcas e dúas provincias galegas.
«Terra e Auga» de Condado-Paradanta e Salceda, «Galicia Suroeste», «Pontevedra-Morrazo», «Deloa», «Terras de Compostela» e «Costa da Morte», desenvolverán conxuntamente unha serie de accións que buscan, entre outras cuestións, «a consolidación da Vía Mariana como camiño de referencia, que potencie a conexión dos santuarios marianos entre Portugal e Galicia», en palabras de José Manuel Alfonso, vicepresidente do GDR «Terra e Auga».
Unha das cuestións que busca o proxecto é fortalecer unha rede de axentes asociados á potenciación deste roteiro, a implantación dunha estrutura de comunicación, a posta en valor do patrimonio natural e cultural como elemento vertebrador do desenvolvemento turístico da iniciativa e a creación de emprego asociado a servizos de turismo, e a promoción do tecido empresarial de base local.
Segundo indican desde o GDR, trátase de sacar rendibilidade ao roteiro xa establecido, non só no sector do turismo ligado directamente ás actividades relacionadas con este camiño, senón tamén ao sector primario valorizando producións de carácter local e mesmo rendibilidade social.
Ademais do vicepresidente de «Terra e Auga» e alcalde das Neves, o acto contou coa participación do alcalde da Cañiza, Luis Piña, que abriu as intervencións. Ademais participou Henrique Malleiro, presidente da Asociación Vía Mariana Luso Galaica, coa que os GDR asinaron un convenio de colaboración para o impulso deste proxecto.
A Vía Mariana é un itinerario, que suma preto de 400 quilómetros de sendas que atravesan o groso das provincias de Pontevedra e A Coruña para unir os santuarios marianos que se estenden entre Braga e Muxía, destacando o Santuario da Franqueira. O inicio atópase no Santuário de Nossa Senhora do Sameiro (Braga, Portugal).
Desde alí atravesa o norte de Portugal, pasando por localidades como Goães (Vila Verde), Ponche dá Barca, Soajo e Santuario de Nossa Senhora dá Peneda.
Entra en Galicia pola zona de Arbo / Melgaço e continúa por municipios galegos como A Cañiza (Santuario da Franqueira), Covelo, Fornelos de Montes, Cotobade (Santuario de Augasantas), Campolameiro, Moraña ou Cuntis.
Prosegue cara á zona de Padrón, pasando pola igrexa de Nosa Señora dá Escravitude, e logo cara a Santiago de Compostela (onde se inclúe a igrexa da Virxe do Portal).
As etapas finais do camiño seguen cara a Costa da Morte, pasando por localidades como Negreira ou Santra Comba, ata finalizar no santuario da Virxe dá Barca en Muxía.
O proxecto posto en marcha conta co apoio da Xunta de Galicia e cofinanciamento da Unión Europea e Goberno de España dentro de «Leader, desenvolvemento liderado polas comunidades locais».
