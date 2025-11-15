Xuventude
Tofu cobrará vida este ano: así é o videoxogo que nace en Arbo
Acadaron o terceiro premio no certame Xuventude Crea
Marcos Parada é un rapaz de Arbo, que xunto a un grupo de estudantes de varios puntos de Galicia, vén de gañar o terceiro premio na categoría de videoxogos do Xuventude Crea 2025. O proxecto presentado polo grupo Virtual Seed, nome co que se inscribiron no concurso foi «After Juice: Animal Disco Mafia».
O xogo trátase dunha aventura gráfica en 3D, ambientado nun mundo animal, onde o protagonista encarna a Tofu, un pequeno hámster no seu primeiro ano de universidade. Tofu terá que afrontarse a unha serie de eventos nocturnos tras unha noite universitaria de zumes. «Hai que xogalo para poder coñecelo, non quero desvelar información de máis» asegura un dos seus creadores, Marcos Parada.
Conta Parada que a idea desta aventura nace no Máster Universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos de Ferrol, onde, por grupos, había que presentar un videoxogo para realizar o Traballo de Fin de Máster. «Evidentemente, en dous anos non deu tempo a rematalo» asegura o autor.
Unha vez rematado o máster, algúns membros do equipo decidiron continuar coa execución, mentres que outros se iniciaron noutros proxectos. Concretamente, Danae, Ramón, Fran, Adrián, Sofía e Alejandro, e por suposto, Marcos, foron os encargados de seguir dándolle vida a Tofu e as súas aventuras. «Levamos dous anos máis traballando nel e intentando acabalo, pero é difícil, xa que non podemos dedicarlle todo o tempo que nos gustaría», indica Parada.
Os traballos están divididos, algúns ocúpanse da parte de artes e outros da programación. Ademais, contan coa colaboración dun rapaz de Xinzo, Andrés, que se encarga da ambientación musical do proxecto.
«Foi unha vivenza moi bonita» conta Marcos ao ser preguntado pola experiencia de presentarse ao programa da Xunta de Galicia «Xuventude Crea». O autor asegura que durante a iniciativa pudieron aprender e coñecer outros proxectos e creadores galegos.
Agora, a ilusión está posta en rematar o xogo e poder sacalo á venda. O grupo pretende que o xogo, na súa versión final, poida estar dispoñible na plataforma Steam a finais deste mesmo ano.
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- Baiona acollerá o próximo sábado o XII Trail Serra da Groba
- «A longo prazo, márcome o obxectivo moi ambicioso de estar en Los Ángeles»
- O Club de Lectura Begoña Gil recibe a Cynthia Menéndez
- Domingo de Samaín en Redondela
- Volve o Cocido Cañicense cunha nova semana gastronómica
- Arbo celebra mañá o seu Magosto de exaltación outonal
- «Destino, unha peregrinación de Manuel Valcárcel» para en Tui