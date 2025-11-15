Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin de semana cultural para todos os gustos en Nigrán

Hai programadas actividades para todos os públicos, con proxeccións gratuítas, un festival musical e teatro

Cine municipal de Ramallosa a comezos deste novembro. | // D.P.

D. P.

[Nigrán]

Nigrán será, esta fin de semana, o escenario protagonista dunha intensa axenda cultural na que o cine, a música e o teatro achegaranse de balde a toda a poboación.

As actividades, pensadas para públicos de todas as idades, desenvolveranse entre o sábado e o domingo en distintos espazos municipais, con entrada de balde ata completar cabida.

Cine

Hoxe, sábado 15, ás 18.00 horas, o ciclo de cine familiar de inverno continuará coa proxección do clásico E.T. El extraterrestre nos recentemente adquiridos cines do Centro Comercial A Ramallosa.

A programación, totalmente de balde, require a retirada de convites na taquilla dos cines desde unha hora antes do inicio.

As películas seleccionadas foron escollidas pola «Xeración Xa!», o órgano de participación infantil e xuvenil do Concello. As vindeiras citas serán o 22 e o 29 de novembro con Gru, mi villano favorito e Charlie y la fábrica de chocolate, respectivamente.

O consistorio lembra que, en decembro, ofrecerá tamén unha programación especial de Nadal neste mesmo espazo.

Música

Pola súa banda, a partir das 19.00 horas, o Auditorio Municipal de Nigrán acollerá o «VI Festival Outono Musical», que contará coa actuación do grupo Airiños do mar de Teis e o coro San Vicente de Mañufe. A cita, dirixida a un público máis adulto, manterá o acceso libre ata completarse a cabida.

Teatro

O domingo 16, tamén no auditorio, terá lugar a representación teatral de Silencio, a cargo da compañía Atrezo Teatro (O Porriño). A obra, que pecha o ciclo mensual organizado polo Concello e Teatro do Ar, convida á reflexión sobre o conformismo e a falta de reacción ante as inxustizas. A función comezará ás 19.00 horas e promete ser un colofón emotivo para unha fin de semana dedicada á cultura.

