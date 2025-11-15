Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Enoloxía

Salvaterra sitúase no epicentro do viño espumoso galego

A festa terá lugar a primeira fin de semana de decembro y Participan un total de 13 adegas

Arriba, asistentes á Festa do Viño Espumoso de 2024. Á dereita, autoridades na inauguración das xornadas enolóxicas. | // D.P.

Lara R. Mira

[Salvaterra de Miño]

Salvaterra de Miño acolle durante a primeira fin de semana de decembro a XI Festa do Viño Espumoso, que este ano dá un paso máis e se transforma oficialmente na Festa do Espumoso Galego.

Este cambio de denominación chega da man da Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), co obxectivo de impulsar o sector elaborador de viños espumosos producidos en Galicia.

A festa celebrarase os días 5, 6 e 7 de decembro no recinto amurallado de Salvaterra, un espazo emblemático que volverá acoller unha gran carpa destinada aos principais protagonistas: os viños espumosos galegos. Alí, as 13 adegas participantes ofrecerán as súas mellores creacións, acompañadas de tapas, doces e cafés.

O obxectivo está claro: apostar pola diversificación, innovación e posta en valor dos viños galegos, reforzando a súa presenza tanto nos mercados interiores como nos exteriores. Ademais, AGACAL aproveitará a cita para avanzar nas súas liñas estratéxicas de traballo co sector vitivinícola, promovendo espazos de encontro, aprendizaxe e intercambio de coñecementos.

Deste modo, Salvaterra convértese no escaparate perfecto para os viños espumosos elaborados baixo as denominacións de orixe galegas.

A programación completarase con actuacións musicais que animarán a celebración, consolidando unha festa que mantén a súa filosofía orixinal: poñer en valor un produto que cada ano gaña máis adeptos e recoñecemento.

Con esta nova dimensión galega, a vila reafírmase como referente na elaboración de espumosos, sendo un punto de encontro de viticultores, profesionais do sector e amantes do viño. Unha cita imprescindible para brindar polo traballo das adegas e polo futuro dun produto que segue a facer historia.

