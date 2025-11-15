Solidariedade
A Rondalla Santa Eulalia de Mos, na Gala Ilusión
Trátase dun evento benéfico realizado na cidade da Coruña
A Rondalla Santa Eulalia de Mos vén de participar na oitava edición da Gala Ilusión, celebrada na sala Pelícano da Coruña e promovida polo Grupo Pelícano. A iniciativa trátase dun dos eventos solidarios máis destacados do noroeste peninsular.
Nesta edición, os fondos recadados serán destinados integramente á ONG Kind Surf, entidade social e medioambiental que traballa con menores en situación de vulnerabilidade ou risco de exclusión a través do surf e da educación ambiental como ferramentas terapéuticas e de inclusión social.
A actuación da rondalla mosense, recoñecida pola súa longa traxectoria e pola súa recente inspiración na película «Rondallas» do director Daniel Sánchez Arévalo, «foi un dos momentos máis emotivos da noite», aseguran dende o goberno municipal. Alí, interpretaron temas como O Pau, Río Douro, Como o Vento ou a súa tradicional peza Pixirilo.
Recentemente, a Rondalla Santa Eulalia viaxou tamén ata San Sebastián para participar na presentación da película de Sánchez Arévalo no Festival de Cine da cidade.
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- Baiona acollerá o próximo sábado o XII Trail Serra da Groba
- «A longo prazo, márcome o obxectivo moi ambicioso de estar en Los Ángeles»
- O Club de Lectura Begoña Gil recibe a Cynthia Menéndez
- Domingo de Samaín en Redondela
- Volve o Cocido Cañicense cunha nova semana gastronómica
- Arbo celebra mañá o seu Magosto de exaltación outonal
- «Destino, unha peregrinación de Manuel Valcárcel» para en Tui