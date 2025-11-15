Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Igualdade

Redondela di «ante a violencia machista, resposta universal»

O acto institucional terá lugar o martes 25 y A programación comezou cunha sesión da Escola de Familias

Presentación da campaña do 25N, na que participou Abel Losada, subdelegado do Goberno. | // D.P.

Presentación da campaña do 25N, na que participou Abel Losada, subdelegado do Goberno. | // D.P.

D. P.

[Redondela]

Redondela acollerá durante o mes de novembro a campaña «Ante a violencia machista, resposta universal», un berro institucional contra a violencia de xénero con motivo da celebración do 25N.

A campaña conta cunha iniciativa pioneira entre a Subdelegación do Goberno e a Facultade de Ciencias Sociais da Universidade de Vigo, onde o alumnado dun máster deseñou e realizou esta campaña institucional en cinco municipios da provincia. En concreto, participan tamén na campaña Sanxenxo, Moaña, Ponteareas e Lalín.

Así, a programación do 25N comezou o pasado mércores 12 coa sesión da Escola de Familias «Previr dende o Fogar», na que se abordou a educación afectiva-sexual na etapa de Ensino Infantil. A xornada estivo dirixida a pais, nais e titores de nenos e nenas de 0 a 6 anos.

As seguintes xornadas serán o mércores 19, dirixida a familias de nenos e nenas de Educación Primaria no CEIP Outeiro das Penas ás 17 horas e o mércores 26 para familias con fillos dos 12 ao 19 anos no IES Chapela á mesma hora.

A maiores, o martes 18 ás 12 horas preséntase a actividade «Respostas contra a Violencia Machista» no Paseo da Xunqueira, e o xoves 20, á mesma hora, na Alameda Rosalía de Castro de Chapela. Alí haberá unha carpa instalada con siluetas de mulleres para que todas as persoas que o desexen poidan achegarse e deixar as súas respostas ante a violencia machista.

O 25 de novembro terá lugar o acto central no municipio coa lectura da declaración institucional e a lectura de manifestos da Asociación Andaina de persoas con diversidade funcional e Asociación Lenda de Saúde Mental, representación dos Centros de Día e centros educativos do Concello.

No mesmo acto, terá lugar a performance «Coida todo o que amas» de Iria Sobrado, así como a entrega floral na árbore Ginkgo biloba na rúa Salgueiral.

De forma precedente, o venres 21 terá lugar o contacontos «Eu non quero» e o domingo 30 a representación «Desexo» de Talía Teatro.

TEMAS

Tracking Pixel Contents