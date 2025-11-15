Deporte
Recoñecemento ao esforzo e á disciplina de Sergio Rodríguez
O atleta acadou subcampionato de Europa M35 en 200 metros lisos y Bateu o récord galego na categoría
O atleta Sergio Rodríguez Teixeira vén de ser recibido no Concello do Porriño polo alcalde, Alejandro Lorenzo, e o concelleiro de Deportes, Abel Estévez, en recoñecemento á súa destacada traxectoria deportiva e, especialmente, ao recente subcampionato de Europa Máster 35 en 200 metros lisos, conseguido no European Masters Athletics Stadia Championships 2025, celebrado en Madeira.
Durante o encontro, o rexedor trasladoulle en nome de toda a veciñanza o orgullo que supón contar no municipio cun deportista do seu nivel, que combina a docencia coa competición de élite.
«Sergio é un exemplo de superación, disciplina e paixón polo deporte. É un orgullo para O Porriño e para Galicia» destacou o alcalde, Alejandro Lorenzo.
Sergio Rodríguez, afincado no Porriño e profesor nun instituto de Vigo, demostrou nesta proba deportiva o seu excelente estado de forma logrando o segundo posto cun tempo de 22.34 segundos, cun forte vento contrario de -2 m/s, tras clasificarse para a final cunha marca de 21.95 segundos, a súa mellor marca no campionato e que ademais supón un novo récord galego M35.
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- Baiona acollerá o próximo sábado o XII Trail Serra da Groba
- «A longo prazo, márcome o obxectivo moi ambicioso de estar en Los Ángeles»
- O Club de Lectura Begoña Gil recibe a Cynthia Menéndez
- Domingo de Samaín en Redondela
- Volve o Cocido Cañicense cunha nova semana gastronómica
- Arbo celebra mañá o seu Magosto de exaltación outonal
- «Destino, unha peregrinación de Manuel Valcárcel» para en Tui