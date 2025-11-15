Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música de cámara e poemas para rendir homenaxe a Castelao

A última actuación terá lugar hoxe da man dun grupo de percusión

O público durante unha das actuacións. | // D.P.

D. P.

[Salceda de Caselas]

O Concello de Salceda de Caselas e a Asociación de Amig@s da Música de Salceda levan a cabo de forma conxunta o ciclo de música de cámara «Sempre Castelao» en conmemoración ao Ano Castelao e co obxectivo de «reder homenaxe á figura máis emblemática do nacionalismo galego».

En concreto, trátase dun ciclo de concertos de cámara que tiveron lugar durante os meses de outubro e novembro, sendo hoxe a última xornada. O lugar escollido para a realización é a contorna da Casa da Cultura Castelao de Salceda de Caselas.

Os concertos corren a cargo de diferentes agrupacións da Escola de Música de Salceda como un quinteto de vento metal, un cuarteto de saxofóns, un ensemble de frautas e un grupo de percusión.

O concerto desta tarde, da man do grupo de percusión terá lugar ás 19 horas. Ata o de agora, e segundo asegura o goberno municipal, «as actuacións están a congregar a un numeroso público, polo que a valoración está a ser moi positiva por parte dos organizadores».

A maiores, a música dos concertos compleméntase con momentos de recitado de textos de Castelao, contribuíndo así á homenaxe do persoeiro galego.

Por exemplo, o recital do ensemble de frautas do 8 de novembro contou coa colaboración do artista Xespi, que recitou textos de Castelao «dun xeito maxistral e que encandilou ao numeroso público presente», tal e como afirma a organización do evento.

Así, Concello e Asociación de Amig@s da Música van de man para crear proxectos relacionados coa música, nun municipio tan ligado a esta disciplina.

