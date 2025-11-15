Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

Música e bo xantar na «laconada» de Estás

Tras a comida, dará comezo a festa e o discomóbil

D. P.

[Tomiño]

A parroquia de Estás, no municipio de Tomiño, vivirá este sábado unha xornada gastronómica e festiva coa celebración da tradicional «laconada», que promete reunir veciñanza e visitantes arredor da boa mesa e a boa música.

Ás 14:00 horas, a carpa instalada no local cultural de Estás acollerá este delicioso encontro no que se servirá o tradicional lacón con grelos, un dos pratos máis emblemáticos da cociña galega.

Para participar na comida é necesario ter o ticket adquirido con antelación, pero é posible achegarse a disfrutar da festa pola noite en caso de non ter encargado con anterioridade.

Tras a comida, a xornada continuará coa actuación do dúo Los Atómicos, que animará o ambiente ata a noite.

A partir das 23:00 horas, será a quenda da discoteca móbil ODM, coa participación de Dj Charlie, Diego Wass, David Correa, Dj Chimo, Dj Guille, Ekix, Dj Chapas, Dj Capi e Dj Esteban López. A entrada a esta sesión será de balde, para poñer o broche perfecto a unha xornada de sabor, música e convivencia.

O evento está organizado pola Comisión de Festas de San Sebastián de Estás, e o obxectivo, ademais de vivir unha xornada en compañía da parroquia, é recadar fondos para a festa da localidade.

