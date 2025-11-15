GASTRONOMÍA
Música e bo xantar na «laconada» de Estás
Tras a comida, dará comezo a festa e o discomóbil
A parroquia de Estás, no municipio de Tomiño, vivirá este sábado unha xornada gastronómica e festiva coa celebración da tradicional «laconada», que promete reunir veciñanza e visitantes arredor da boa mesa e a boa música.
Ás 14:00 horas, a carpa instalada no local cultural de Estás acollerá este delicioso encontro no que se servirá o tradicional lacón con grelos, un dos pratos máis emblemáticos da cociña galega.
Para participar na comida é necesario ter o ticket adquirido con antelación, pero é posible achegarse a disfrutar da festa pola noite en caso de non ter encargado con anterioridade.
Tras a comida, a xornada continuará coa actuación do dúo Los Atómicos, que animará o ambiente ata a noite.
A partir das 23:00 horas, será a quenda da discoteca móbil ODM, coa participación de Dj Charlie, Diego Wass, David Correa, Dj Chimo, Dj Guille, Ekix, Dj Chapas, Dj Capi e Dj Esteban López. A entrada a esta sesión será de balde, para poñer o broche perfecto a unha xornada de sabor, música e convivencia.
O evento está organizado pola Comisión de Festas de San Sebastián de Estás, e o obxectivo, ademais de vivir unha xornada en compañía da parroquia, é recadar fondos para a festa da localidade.
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- Baiona acollerá o próximo sábado o XII Trail Serra da Groba
- «A longo prazo, márcome o obxectivo moi ambicioso de estar en Los Ángeles»
- O Club de Lectura Begoña Gil recibe a Cynthia Menéndez
- Domingo de Samaín en Redondela
- Volve o Cocido Cañicense cunha nova semana gastronómica
- Arbo celebra mañá o seu Magosto de exaltación outonal
- «Destino, unha peregrinación de Manuel Valcárcel» para en Tui