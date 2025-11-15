Ciencia
Mos celebra o mes da ciencia en galego
A xornada terá lugar hoxe na Biblioteca María Magdalena
O Concello de Mos súmase un ano máis á celebración do Mes da Ciencia en Galego nas Bibliotecas cunha proposta pensada especialmente para o público infantil.
O obradoiro, que leva por título «Heroes para a ciencia», terá lugar este mesmo sábado ás 12:00 horas na Biblioteca Pública Municipal María Magdalena de Mos.
A actividade, dirixida a nenas e nenos de 3 a 8 anos, propón achegar a ciencia dun xeito lúdico e participativo, combinando o xogo coa experimentación e o descubrimento.
O obxectivo é espertar a curiosidade científica desde idades temperás e, ao mesmo tempo, promover o uso do galego como lingua de coñecemento e creación.
Desde o Concello de Mos destacan «a importancia de fomentar o interese pola ciencia e pola lingua desde a infancia, lembrando que o galego tamén é unha ferramenta válida para pensar, investigar e divulgar».
«Porque a ciencia tamén se pensa, se crea e se soña na nosa lingua», sinalan desde a Biblioteca María Magdalena, que anima ás familias a participar nesta actividade onde imaxinación, coñecemento e identidade cultural se dan a man para facer da ciencia un espazo accesible, divertido e en galego.
A iniciativa do Mes da Ciencia en Galego nas Bibliotecas está impulsada pola Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
