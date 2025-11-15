Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Magosto

Castañas e música no magosto de Covelo

O evento tivo lugar na praza Mestre Cerviño y A tarde estivo animada pola charanga «Os Encerellados»

Asando as castañas durante o Magosto de Covelo 2025. | // D.P.

Asando as castañas durante o Magosto de Covelo 2025. | // D.P.

D. P.

[Covelo]

O Concello de Covelo celebrou o pasado sábado 8 de novembro unha nova edición do tradicional magosto de Covelo, unha das festas máis queridas e agardadas do outono no municipio. A cita tivo lugar na céntrica praza Mestre Cerviño, que se encheu de veciños e veciñas dispostos a compartir unha tarde chea de sabor, música e tradición.

Durante a xornada, as persoas asistentes puideron degustar as clásicas castañas asadas, acompañadas de chouripán e bebidas, mentres desfrutaban dun ambiente familiar e festivo. Os máis pequenos tamén tiveron o seu momento especial co obradoiro infantil «Ourizos de Lá», unha actividade creativa destinada aos nenos e nenas da vila.

A música estivo presente durante toda a tarde da man da charanga «Os Encerellados», que puxo ritmo e alegría con temas populares, animando a bailar e cantar a persoas de todas as idades.

O alcalde de Covelo, Juan Pablo Castillo, subliñou a importancia de manter vivas as tradicións e asegurou que «sempre é especial desfrutar dun magsoto entre a veciñanza, unha festa que mantén viva a nosa identidade e reforza os lazos entre todas e todos».

Desde a Concellería de Cultura agradeceron «a ampla participación da cidadanía e o entusiasmo coa que se celebrou esta cita tan arraigada no municipio».

O Magosto de Covelo 2025 foi organizado polo Concello de Covelo coa colaboración da Deputación de Pontevedra, nun afán por «apoiar de maneira decidida as actividades culturais e as tradicións populares que manteñen viva a esencia das vilas galegas, como esta actividade».

Deste xeito, e tras o éxito, o Concello de Covelo pensa xa na vindeira edición desta festividade, que une tradición e gastronomía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents