A campioa do mundo, Patricia Martínez, homenaxeada na terra

Patricia Martínez durante o acto homenaxe en Mos. | // D.P.

D. P.

[Mos]

O Concello de Mos celebrouun emo tivo acto de homenaxe á deportista Patricia Martínez, recentemente proclamada en San Marino campioa do mundo CSIT Adult Master Rising Star Standard.

O evento, que tivo lugar no Pavillón Municipal Patricia Martínez, reuniu a familiares, amizades e representantes do deporte local.

Durante o acto, a alcaldesa Nidia Arévalo entregoulle á bailarina varios agasallos institucionais, entre eles o Pin de Ouro de Mos, máxima distinción municipal. A rexedora destacou a Patricia como «un exemplo de esforzo, constancia e paixón, e un orgullo para todo Mos».

Patricia Martínez, que iniciou a súa carreira en Mos en 1998 e a día de hoxe compite a nivel internacional xunto Jacopo Casotto, acumula 19 títulos de campioa de España e numerosos logros mundiais.

