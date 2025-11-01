Cocido
Volve o Cocido Cañicense cunha nova semana gastronómica
Esta fin de semana é a última oportunidade para gozar destas xornadas
A Cañiza inaugurou a sexta tempada do Cocido Cañicense cunha presentación no restaurante Os do Resero, na que participaron o alcalde Luis Piña, a concelleira Eva Rivas, e os alcaldes do Carballiño, Francisco Fumega, e de Tui, Enrique Cabaleiro. A cita puxo de manifesto a importancia da cooperación entre concellos e o valor da gastronomía como eixo de promoción turística.
Ata mañá, 2 de novembro, a hostalería local servirá o tradicional cocido cañicense, un prato que forma parte esencial da identidade culinaria da vila e que se pode degustar durante todo o ano, especialmente nas épocas de frío. «O tempo de frío é tempo de cocido», lembrou o alcalde Luis Piña, destacando o traballo e a implicación dos hostaleiros e adegas locais.
O cocido cañicense é unha auténtica mostra da cociña tradicional galega, elaborada de maneira artesanal con produtos da terra e mantendo vivas as receitas transmitidas de xeración en xeración. O prato inclúe chourizos de cebola e de carne, fuciño, rabo, orella, cacheira, lacón, touciño, costela, pito, carne de vacún, patacas, fabas, garavanzos, cenorias e verdura ou repolo. Complétase cun caldo servido en cunca, sobremesas como arroz con leite ou leite frita e cafés, acompañados polos viños da D.O. Rías Baixas das adegas locais Eido da Fonte e Abelán.
O alcalde subliñou tamén a necesidade de reservar mesa con antelación nos establecementos adheridos á campaña: Os do Resero, Eido do Monte, Arela, Hammond, Chiringuito da Avoa, Xamonería Xatomé, Área de Servizo, Bar Piri Piri, Casa Eligio e O Noso Bar.
Esta sexta edición mantén a iniciativa introducida na tempada anterior: cada comensal que deguste un menú de cocido recibirá unha rifa para participar no sorteo de 30 noites de hotel para dúas persoas nos establecementos do municipio. O sorteo celebrarase o 14 de novembro, unha proposta coa que o Concello quere premiar a fidelidade dos visitantes e fomentar o turismo de proximidade.
«Queremos que o Cocido Cañicense sexa tamén unha oportunidade para descubrir A Cañiza, a súa gastronomía, as súas adegas e as súas rutas de sendeirismo, que nesta época acadan unha beleza especial», sinalou o alcalde Piña.
Durante o acto, o rexedor agradeceu a presenza dos seus homólogos de O Carballiño e Tui e destacou a cooperación institucional entre os tres concellos, unidos polo compromiso coa promoción do territorio e a defensa das tradicións gastronómicas, relixiosas e culturais. Piña lembrou tamén as similitudes entre A Cañiza e O Carballiño, ambos pioneiros na promoción do turismo gastronómico coas súas coñecidas Festas do Xamón e do Polbo, celebradas en agosto.
O alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, felicitou ao Concello pola iniciativa «emprendedora e impulsora da economía local a través da súa gastronomía».
Pola súa banda, o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, puxo en valor a cooperación entre concellos.
Para pechar o acto, Luis Piña agradeceu a colaboración de hostaleiros, adegas e veciños que fan posible cada edición do evento.
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- «A longo prazo, márcome o obxectivo moi ambicioso de estar en Los Ángeles»
- «Destino, unha peregrinación de Manuel Valcárcel» para en Tui
- CPA Condado revalida o título de Campión da Copa do Mundo
- O Porriño celebrará mañá a súa XXXII Festa dos Callos
- O GDR Terra e Auga informa das axudas Leader
- O outono tudense conta cunha programación de primeira liña
- A Cañiza recibiu ao Granfondo con xamón