Deporte
Tui convértese na capital ibérica do baile deportivo
O XI Trofeo de Baile Deportivo da Eurocidade Tui-Valença ofrece dúas xornadas de competicións internacionais
A música e o ritmo invaden hoxe o pavillón municipal Gustavo Rodríguez coa celebración do XI Trofeo de Baile Deportivo da Eurocidade Tui-Valença, unha cita que reúne ao longo desta fin de semana máis de 600 bailaríns e bailarinas chegados de distintos puntos de España e Portugal.
Durante dúas intensas xornadas, o recinto tudense converterase no epicentro do baile deportivo na Península, coa presenza de deportistas procedentes de comunidades como Galicia, Madrid, Cantabria, Canarias, Extremadura ou Mallorca, ademais de numerosos representantes portugueses, incluídos participantes da illa de Madeira. O evento arranca hoxe ás 10.00 horas e continuará mañá domingo desde as 8.00, ofrecendo un auténtico espectáculo de cumbia, cha-cha-cha, vals, fox-trot, tango e moitas outras modalidades que farán vibrar ao público.
O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, destacou a «gran satisfacción» de poder acoller unha competición destas características, «espectacular e brillante», e convidou á cidadanía e visitantes a achegarse ao pavillón municipal. Cabaleiro subliñou tamén a aposta do Concello por eventos que, máis aló do seu valor deportivo, «actúan como motor de dinamización social e económica para a Eurocidade».
Pola súa banda, o concelleiro de Deportes, Rafael Estévez, amosouse orgulloso de que Tui volva ser sede do Trofeo e avanzou que xa se está traballando en novidades para a edición de 2026.
O director do Trofeo e responsable da Escola de Baile Pasos, Miguel Abreu, explicou os detalles dunha edición que destaca tanto pola súa calidade como pola participación récord. Como novidade, o certame intégrase este ano no Circuíto Ibérico, cun total de 70 parellas, máis de 100 bailaríns e bailarinas en categoría individual (single), e uns 250 competidores en grupos de baile deportivo con coreografías colectivas.
Ademais, o Trofeo inclúe unha competición puntuable para o ranking nacional nas modalidades de bailes latinos e estándar caribeños, así como o Campionato Galego de 10 bailes, tanto en parella como en individual.
O público pode consultar os horarios e categorías das probas a través da web bailegalicia.net
As entradas teñen un prezo de 9 euros por día, e pódense adquirir directamente no acceso ao pavillón Gustavo Rodríguez, que durante esta fin de semana latexa ao compás do mellor baile deportivo.
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- «A longo prazo, márcome o obxectivo moi ambicioso de estar en Los Ángeles»
- «Destino, unha peregrinación de Manuel Valcárcel» para en Tui
- CPA Condado revalida o título de Campión da Copa do Mundo
- O Porriño celebrará mañá a súa XXXII Festa dos Callos
- O GDR Terra e Auga informa das axudas Leader
- O outono tudense conta cunha programación de primeira liña
- A Cañiza recibiu ao Granfondo con xamón