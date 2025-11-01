Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Samaín

Samaín máxico en Baiona

A tradición cobrará vida na carpa municipal o próximo luns

D. P.

[Baiona]

O Samaín deste ano en Baiona prométese longo e moi especial, cun programa pensado para todos os públicos. O Concello organiza o BaiSamaín, con dúas xornadas de actividades de balde, a primeira das cales tivo lugar o día 31. A seguinte será o luns 3 de novembro na carpa municipal, coincidindo coa xornada non lectiva dos máis pequenos.

A proposta busca ofrecer unha alternativa de lecer saudable e familiar, ao tempo que se pon en valor unha tradición antiga e máxica.

O Samaín, de orixe celta, marcaba o fin da colleita e o comezo do inverno, unha noite na que, segundo a crenza popular, se abría a porta entre o mundo dos vivos e o dos mortos.

A cativada de Baiona xa puido disfrutar con photocalls terroríficos, animación musical, xogos, pintacaras, laboratorio de bebidas e moitas outras cousas. O próximo luns 3 de novembro será o «Día de obradoiros de Samaín», cun obradoiro de feltro máxico pola mañá (11:00-14:00) e un de cociña terrorífica pola tarde (17:00).

O alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, destacou que esta programación «mantén vivas as nosas tradicións e fomenta o lecer en familia».

Pola súa banda, a concelleira Ruth Álvarez González subliñou que «a carpa municipal converterase nun espazo cheo de maxia, risas e algún que outro susto simpático».

