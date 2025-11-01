Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tradición

O XV Serán Carballeira fixo bailar A Picoña

A iniciativa, con éxito de afluencia, foi organizada pola Asociación de Veciños da Picoña

Un momento de baile no Serán Carballeira. | // D.P.

Un momento de baile no Serán Carballeira. | // D.P.

D. P.

[Salceda de Caselas]

A pasada semana, a Casa da Cultura de A Picoña, en Salceda de Caselas, acolleu o XV Serán Carballeira, un encontro que destacou pola música tradicional e o ambiente festivo. A actividade foi organizada pola Asociación de Veciños Carballeira da Picoña, coa colaboración do Concello. Veciñanza e visitantes participaron nas actuacións, cantos e bailes populares nesta cita de ocio interxeracional, consolidada como unha cita imprescindible para recuperar e celebrar o patrimonio inmaterial da comarca, fomentando a participación comunitaria e o ocio activo entre todas as idades.

TEMAS

Tracking Pixel Contents