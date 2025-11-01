Tradición
O XV Serán Carballeira fixo bailar A Picoña
A iniciativa, con éxito de afluencia, foi organizada pola Asociación de Veciños da Picoña
[Salceda de Caselas]
A pasada semana, a Casa da Cultura de A Picoña, en Salceda de Caselas, acolleu o XV Serán Carballeira, un encontro que destacou pola música tradicional e o ambiente festivo. A actividade foi organizada pola Asociación de Veciños Carballeira da Picoña, coa colaboración do Concello. Veciñanza e visitantes participaron nas actuacións, cantos e bailes populares nesta cita de ocio interxeracional, consolidada como unha cita imprescindible para recuperar e celebrar o patrimonio inmaterial da comarca, fomentando a participación comunitaria e o ocio activo entre todas as idades.
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- «A longo prazo, márcome o obxectivo moi ambicioso de estar en Los Ángeles»
- «Destino, unha peregrinación de Manuel Valcárcel» para en Tui
- CPA Condado revalida o título de Campión da Copa do Mundo
- O Porriño celebrará mañá a súa XXXII Festa dos Callos
- O GDR Terra e Auga informa das axudas Leader
- O outono tudense conta cunha programación de primeira liña
- A Cañiza recibiu ao Granfondo con xamón